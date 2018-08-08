Торгові війни: Китай вживе заходів у відповідь на американські мита

Китай має намір стягувати 25% мита з американських нафтопродуктів, автомобілів та медобладнання.

Міністерство комерції Китаю опублікувало в середу список американських товарів, на які з 23 серпня будуть введені підвищені мита на рівні 25%.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційний сайт Мінкомерції Китаю.

"Як випливає зі списку, збільшені тарифи будуть стягуватися з нафтопродуктів, автомобілів і медичного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вівторок апарат представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера оголосив список з 279 найменувань китайської продукції на суму 16 мільярдів доларів, на які з 23 серпня вводяться мита у розмірі 25%. У відповідь Пекін оголосив, що застосує щодо американської продукції підвищені тарифи на таку саму суму "в синхронному порядку".

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм. 15 червня цього року президент США оголосив, що у зв'язку з крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, Штати введуть мита в 25% на імпортовані з цієї країни товари на суму 50 мільярдів доларів. Китайська влада негайно відповіли адекватними тарифами стосовно аналогічної вартості імпортованої американської продукції.

Після цього Лайтхайзер оголосив про підготовку додаткового списку китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів для введення тарифів у розмірі 10%, мотивувавши цей крок тим, що КНР не хоче змінити несправедливу торгову практику.