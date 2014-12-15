Курс долара в Росії досяг рекордних 60 рублів
15:07, 15 грудня 2014Фінанси
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Курс євро на торгах Московської біржі зріс на 1,83 рубля в порівнянні з рівнем попереднього закриття і досяг нової рекордної позначки 74,01 рубля
REUTERS
Курс долара на торгах Московської біржі зріс на 1,82 рубля в порівнянні з рівнем попереднього закриття і досяг позначки 60 рублів, повідомляє Прайм.
Нагадаємо, курс євро на торгах Московської біржі зріс на 1,83 рубля в порівнянні з рівнем попереднього закриття і досяг нової рекордної позначки 74,01 рубля.
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Раніше в понеділок долар перевищив 59 рублів. Станом на 14.18 мск курс долара зріс на 1,14 рубля - до 59,34 рубля.
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