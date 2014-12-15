Австралія виділить Україні $100 млн допомоги через систему МВФ

Австралія має намір виділити 100 млн доларів допомоги Україні через систему Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив на брифінгу.

"Що можна сказати зараз: 100 млн доларів від Австралії через Міжнародний валютний фонд в підтримку України, понад 2 млн допомоги нашій Національної гвардії, нашій армії", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, про виділення Австралією допомоги Україні стало відомо під час візиту президента України Петра Порошенка до цієї країни.