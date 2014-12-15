Сьогодні вперше в історії рубль ненадовго впав нижче 61 за долар
15:57, 15 грудня 2014Фінанси
0
Долар вперше в історії спробував закріпитися вище рівня 61 рубль, однак відкотився до 60 рублів, можливо, на тлі продажів валюти з боку ЦБ.
REUTERS
Долар вперше в історії спробував закріпитися вище рівня 61 рубль, однак відкотився до 60 рублів, можливо, на тлі продажів валюти з боку ЦБ, повідомляє РІА Новости.
Читайте такожУ Росії долар вперше в історії перевищив 59 рублів, євро - 74
До 15:11 американська валюта підвищувалася на 2,1 рубля - до 60,3 рубля (уже піднімалася до 61,25 рубля). Обсяг торгів зріс - на провал долара вниз приблизно на 1 рубль за одну хвилину пройшло угод на 300 мільйонів доларів, що дозволяє припускати наявність ЦБ на ринку.
Раніше УНІАН повідомляв, що курс долара в Росії досяг рекордних 60 рублів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter