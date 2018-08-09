Російський рубль злякався нових санкцій США - впав до мінімуму за два роки

З початку тижня рубль впав до долара майже на 4,4 відсотка.

Російський рубль істотно впав на початку біржової сесії четверга через загрози введення США нових санкцій проти РФ і подальшого посилення санкційної політики.

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Біржовий курс долара досяг позначки 66,73 рубля вперше з початку серпня 2016 року, євро - 77,33 вперше з квітня поточного року, повідомляє Рейтер.

З початку тижня рубль впав до долара майже на 4,4 відсотка.

Вашингтон у середу ввечері повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Вранці ж середи газета “Комерсант” опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.