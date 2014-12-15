Російська валюта продовжує стрімко падати - євро вже 75 рублів

16:32, 15 грудня 2014
Фінанси
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Раніше курс долара вперше в історії досяг 60 руб.

REUTERS

Курс євро щодо рубля подолав психологічно важливий рубіж в 75 руб. Подібний ріст зафіксований вперше в історії.

Про це свідчать дані торгів Московської біржі, повідомляє «Газета.Ru».

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На 15.53 мск курс євро додав 2,94 руб. і досяг позначки в 75,20 руб.

Раніше курс долара вперше в історії досяг 60 руб.

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