Російська валюта продовжує стрімко падати - євро вже 75 рублів
16:32, 15 грудня 2014Фінанси
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Раніше курс долара вперше в історії досяг 60 руб.
REUTERS
Курс євро щодо рубля подолав психологічно важливий рубіж в 75 руб. Подібний ріст зафіксований вперше в історії.
Про це свідчать дані торгів Московської біржі, повідомляє «Газета.Ru».
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На 15.53 мск курс євро додав 2,94 руб. і досяг позначки в 75,20 руб.
Раніше курс долара вперше в історії досяг 60 руб.
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