Україна в 2015 році зможе залучити до $10 млрд через програму МВФ - експерт

Україна в 2015 році при борговому навантаженні в 9,9 млрд дол. зможе залучити до 10 млрд дол. через програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, заявив на прес-конференції в Києві виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко.

«Наступний транш, якого очікує український уряд в січні-лютому (2015 року – УНІАН), становитиме 2,6 млрд дол. При цьому впродовж наступного року є можливість запозичити (через програму МВФ – УНІАН) 10 млрд дол.», - сказав Устенко.

Також експерт зазначив, що Росія вже у січні – лютому 2015 року може вимагати від України дострокової сплати боргу в 3 млрд дол. згідно з умовами придбання облігацій, які передбачають можливість вимоги дострокової сплати при досягненні держборгом позначки в 60% від ВВП.

«Після виходу офіційної статистики в січні 2015 року Росія може вимагати дострокової сплати боргу за облігаціями у розмірі 3 млрд дол. Я розглядаю це як значний ризик для стабільності фінансової системи», - сказав Устенко.

Крім того, на думку експерта, золотовалютні резерви України на січень 2015 року можуть зменшитися до 7 млрд дол. з нинішніх 10 млрд дол. через необхідність погашення у грудні 2014 року зобов'язань на суму 700 млн дол. і оплати за російський газ, що створить додатковий тиск на курс.

«Я вважаю, що НБУ варто встановити широкий коридор курсових коливань від 14 грн/дол. до 20 грн/дол., оскільки розмір золотовалютних резервів не дає Національному банку можливості проводити інтервенції», - сказав Устенко.

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Як повідомляв УНІАН, технічна місія Міжнародного валютного фонду завершить дискусії з українською владою наприкінці тижня, а місія для обговорення програми stand-by працюватиме в Києві на початку наступного року.