Долар в Україні знову зростає

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,10/27,12 грн/дол.

У четвер, 9 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,10/27,12 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 3 копійки нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,42/31,44 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,0965 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,07 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,32/31,37 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.