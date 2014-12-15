Експерти прогнозують зростання інфляції в Україні до 18% у 2015 році

Експерти фінансової групи "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) прогнозують зростання інфляції в Україні до 18% у 2015 році в порівнянні з показником в 12% за результатами 2014 року, йдеться в повідомленні фінансової групи.

Крім того, експерти ICU оцінюють падіння економіки в 2014 році до 6,3% і прогнозують зниження ВВП на 2% в 2015 році.

«Інфляція залишається суттєвою проблемою, оскільки вона хоча і буде падати, але її середньорічний рівень буде вищим (18%), ніж цього року (12%). Пік зростання споживчої інфляції припаде на перший квартал, і може досягти 25% і вище», - наводяться в тексті повідомлення слова керівника аналітичного підрозділу групи ICU Олександра Вальчишена.

На думку експерта, основними негативними чинниками, що впливають на українську економіку з боку світових ринків, стане посилення долара до основних світових валют, закриття російського ринку для українських товарів і зниження цін на сировинний експорт.

У зв'язку з цим Вальчишен відзначив важливість прийняття реалістичного бюджету на 2015 рік, який буде враховувати зниження рівня експорту і доходів держбюджету.

«Бюджет на наступний рік необхідно розраховувати на песимістичному сценарії. Відповідно, необхідно закладати реалістичний обсяг доходів державного бюджету і на основі цього формувати витрати таким чином, щоб бюджетний дефіцит був на рівні 2,5-3%», - сказав Вальчишен.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді, без урахування тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя, порівняно з жовтнем 2014 року становила 1,9%, з початку року - 21,2%, проти листопада 2013 року - 21,8%.

Нацбанк прогнозує прискорення інфляції за підсумками поточного року до 25%, уряд - на рівні 12-14%, Міжнародний валютний фонд - 16%.