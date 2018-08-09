Надходження від єдиного соціального внеску зросли на 28%

15:48, 09 серпня 2018
Фінанси
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З початку року надходження від ЄСВ зросли до 126,8 млрд грн / фото УНІАН

Надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-липні зросли на 27,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 126,8 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

"Зокрема, в липні 2018 року ДФС було забезпечено 19,1 мільярда гривень єдиного внеску. Порівняно з липнем 2017 року цей показник зріс на 4 мільярди гривень, або 26%", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в 2017 році становили 841,1 мільярда гривень, що на 177 мільярдів гривень, або на 26,7% вище показника за 2016 рік.

За даними ДФС, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становило 180,8 мільярда гривень, що на 49 мільярдів гривень більше надходжень 2016 року.

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Теги: #ЄСВ