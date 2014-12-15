Гривня закрила міжбанк на позначці 16,14 за долар

У понеділок, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 15,84/16,14 грн/дол. проти 15,80/16,10 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку проходили активно, але попит традиційно перевищував пропозицію.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,69/20,05 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2602/0,2655 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 15,8430 грн/дол., на цю годину було укладено 195 угод на 168,77 млн дол.

Нагадаємо, сьогодні гривня до середини торгів знизилися до 15,90/16,17 грн/дол.