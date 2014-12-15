Російський рубль у стрімкому піке - курс долара перевищив 63 рубля, євро - 78

Курс долара на торгах Московської біржі зріс на 4,85 рубля в порівнянні з рівнем попереднього закриття і досяг позначки 63,03 рубля.

Євро досяг позначки 78,48 рубля, повідомляє ТАСС.

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Тим часом ціна на нафту Brent, від якої залежать котирування російської валюти, в понеділок зростає.

Як повідомляв УНІАН, це вже четвертий рекорд за день євро і долара щодо рубля.

На початку торгів курс євро на торгах Московської біржі зріс на 72 копійки в порівнянні з рівнем попереднього закриття і досяг позначки 73 рубля. Курс долара зріс на 57 копійок - до 58,75 рубля, досягнувши нового максимуму.

Станом на 13:58 мск американська валюта досягла позначки 59,03 руб., що стало черговим історичним максимумом. Євро також встановив новий рекорд, показавши значення 74,01 руб.

До 15.11 американська валюта підвищувалася на 2,1 рубля - до 60,3 рубля.

На 15.53 мск курс євро додав 2,94 руб. і досяг позначки в 75,20 руб.