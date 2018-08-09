НБУ не бачить покупців для української "дочки" "Сбербанку"

Білоруський "Паритетбанк" не може претендувати на покупку "Сбербанку".

Національний банк України на даний час не бачить покупців для української дочірньої структури російського державного "Сбербанку".

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, який на даний час розглядає повторне клопотання на покупку "Сбербанку" від Білоруського державного "Паритетбанка", який раніше отримав відмову через невідповідність вимогам законодавства.

У прес-службі зазначили, що з повторним поданням документів це невідповідність не змінилася. Зокрема, "Паритетбанк" не може претендувати на покупку "Сбербанку" в Україні, виходячи з розміру його капіталу та портфеля.

Також в НБУ нагадали, що згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" регулятор розглядає документи для погодження набуття істотної участі у протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета документів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в березні відмовив Білоруському державному "Паритетбанку" на придбання істотної участі української дочірньої структури російського державного "Сбербанку" у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства. Наприкінці червня Нацбанк підтвердив отримання повторного клопотання "Паритетбанка".

З березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" та "БМ Банк", діють санкції, що забороняють вивід капіталу на користь материнських структур.