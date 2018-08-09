У п'ятницю долар та євро подорожчають: курси від Нацбанку
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2711,1393 (9 серпня – 2696,1726)
100 EUR – 3143,0238 (9 серпня – 3124,5944)
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Як повідомляє УНІАН, 9 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,14/27,17 гривні/долар.
Поточні котирування на 7 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,46/31,49 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 27,0965 гривні/долар.