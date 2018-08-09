Зростання цін в Україні сповільнилося до 8,9%: подорожчали яйця і транспорт

Зростання цін до попереднього місяця негативне.

Інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - порівняно з липнем 2017 року становить 8,9%, сповільнившись з 9,9% місяцем раніше.

Читайте такожВ НБУ назвали причини девальвації гривні в липні

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зростання цін у липні до попереднього місяця негативне – на рівні мінус 0,7% - після нульового зростання в червні до травня і в травні до квітня.

Порівняно з груднем 2017 року ціни зросли на 3,6%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксовано на яйця – на 56,1%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 23,6%, автодорожній пасажирський транспорт – 22,6%.

Зниження цін в річному вираженні зафіксовано на цукор (18,5%), овочі (16%), фрукти (10%).

Також повідомляється, що базова інфляція в Україні в липні становила 8,8% в річному вираженні, "мінус" 0,1% - до попереднього місяця, 3,4% - з початку року.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні становить 9,9%, сповільнившись з 11,7% в аналогічному вимірюванні місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на рівні 10%.