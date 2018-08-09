Грошова маса в Україні зросла до 1,2 трильйона гривень

При цьому грошова база за цей період збільшилася лише на 0,2%.

Обсяг грошової маси (агрегат М3 - сукупність готівкових грошей в обігу і безготівкових коштів на рахунках фізичних, юридичних осіб та держави) в Україні за липень зріс на 1,3% – до 1,229 трильйона гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової маси збільшився на 1,6%.

Згідно з наведеними даними, грошова база (сукупність зобов'язань центрального банку, які можуть бути використані для створення грошової маси, включаючи готівку в обігу і зобов'язання перед кредитними організаціями) зросла на 0,2% в липні і на 5,4% з початку року - до 420,6 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% - до 399,1 мільярда гривень, грошової маси - на 9,5%, до 1,208 трильйона гривень.