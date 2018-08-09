Чисті резерви НБУ в липні скоротилися до $6,8 мільярда

19:18, 09 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вище показника на початок року на 2,4%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року склали 17,749 мільярда доларів, що на 5,6% нижче показника на початок року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: #міжнародні резерви#міжнародні резерви України