Чисті резерви НБУ в липні скоротилися до $6,8 мільярда
19:18, 09 серпня 2018Фінанси
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Поточний рівень резервів вище показника на початок року на 2,4%.
Ілюстрація / REUTERS
Чисті міжнародні резерви Національного банку України в липні 2018 року скоротилися на 2,9% - до 6,832 мільярда доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вище показника на початок року на 2,4%.
Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року склали 17,749 мільярда доларів, що на 5,6% нижче показника на початок року.
Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.
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