Скільки грошей українці зберігають в банках: НБУ назвав цифри

Обсяг депозитів в українських банках у липні зріс на 1,5% в гривні, скоротився на 0,1% у валюті.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за липень 2018 року зріс на 1,5% – до 515,449 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – скоротився на 0,1%, до 13,674 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, поточний обсяг гривневих депозитів на 5,1% вище показника на початок року, валютних – на 0,4% нижче.

Залишки по гривневих кредитах зросли на 1,5% в липні і на 4,1% з початку року - до 592,722 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами (у доларовому еквіваленті) зросли на 0,2% в липні і на 5,7% з початку року - до 16,799 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік зріс на 15,1% – до 489,948 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 2,7%, до 13,676 мільярда доларів.