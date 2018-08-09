Українські банки продовжують скорочувати борги перед НБУ

З початку року обсяг заборгованості банків скоротився на 14,7%.

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 серпня 2018 року становить 58,580 мільярда гривень, що на 0,1% нижче показника на 1 липня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року обсяг заборгованості з рефінансування банків скоротився на 14,7%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ зріс на 8% у липні і на 2,1% з початку року - до 68,574 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування за 2017 рік скоротився на 7,9% - до 68,891 мільярда гривень на 1 січня 2018 року.