«Газпромбанк» вимагає від компанії Фірташа терміново погасити кредит на $842,5 млн
В іншому випадку банк може накласти стягнення на 5,679 млрд кубометрів природного газу в ПСГ України
Російський «Газпромбанк» вимагає від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, термінового погашення кредиту на суму 842,5 млн дол., інакше він може накласти стягнення на 5,679 млрд кубометрів природного газу у ПСГ України, зазначається у повідомленні банку.
«У зв'язку з нездатністю «Остхем Холдинг Лтд» виконати зобов'язання перед «Газпромбанком» за кредитним договором на суму 842,5 млн доларів США, банк змушений оголосити кредит і нараховані по ньому відсотки терміновими до погашення», - наголошується у повідомленні банку.
Згідно з повідомленням, у разі непогашення кредиту і нарахованих по ньому відсотків до 30 грудня 2014 р., банк пред'явить вимогу про погашення кредиту до поручителів за кредитною угодою - чотирьох заводів з виробництва мінеральних добрив, які входять до групи Ostchem.
«… (банк – УНІАН) оберне стягнення на надане заводами забезпечення – заставу 5,679 млрд куб. м газу у підземних газових сховищах в Україні», - зазначається у повідомленні «Газпромбанку».
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Як повідомляв УНІАН, восени 2013 року російський газовий монополіст «Газпром» продав холдинговій групі Ostchem 5 млрд куб. м газу за ціною 260 дол. за 1 тис. куб. м для закачування до підземних сховищ газу (ПСГ) України.
Холдинг Ostchem входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.