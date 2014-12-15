Лукашенко закликав перестати "молитися на одну Росію"

"Ми не можемо весь час молитися на одну Росію, хоч це і братська нам країна. Тому що, бачите, один цей ринок обвалився - і ми полетіли слідом. Так, у нас колись 85% продавалося на російський ринок, то сьогодні вже 40-45%", - сказав він у понеділок в ході прийняття кадрових рішень. Однак, за його словами, Білорусія хоч і зменшила залежність від одного ринку, але, як видно, ще мало. "Плюс додалася Україна. Не думаю, що краща ситуація і в Казахстані. Тому за всяку ціну ми повинні виходити на нові ринки. І це можна", - переконаний Лукашенко, повідомляє ТАСС.

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Він підкреслив, що рік був особливий і ситуація непроста. "Ви бачите, як просіла Росія, а це наш основний ринок, - зазначив президент. - Ви бачите, що коїться в Україні, одному з основних наших ринків, війна йде, їм сьогодні не до покупок, тим більше складнопобутової техніки і складнотехнічної продукції - "Мазів", "Белазів", тракторів".