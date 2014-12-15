Російський рубль встановив рекорд денного падіння з 1999 року

Рубль в понеділок встановив рекорд внутрішньоденного падіння з 1999 року.

Про це свідчать дані терміналу Bloomberg, повідомляє ТАСС.

Щодо долара російська валюта подешевшала в понеділок на 5,22 рубля в порівнянні з рівнем попереднього закриття, до 63,4 рубля.

Щодо євро рубль впав на 6,53 рубля до 78,81 рубля.

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Попередній антирекорд був встановлений 31 березня 1999 року, коли рубль на тлі глобальної економічної кризи подешевшав до долара на 6,43 рубля (з 20,62 до 27,05 рубля), до євро - на 9,3 рубля (з 17,47 до 26,77 рубля).