Центробанк Росії наступного року очікує падіння економіки на 5%

Банк Росії очікує за стресового сценарію розвитку російської економіки зниження ВВП РФ у 2015 році на 4,5-4,8%, в 2016 році - близько 1% і зростання в 2017 році на 5,5-5,8%, йдеться в доповіді Банку Росії про грошово-кредитну політику, повідомляє Прайм.

Стресовий сценарій Центробанку передбачає зниження ціни на нафту в 2015-2017 роках до 60 доларів за барель.

"Збереження цін на нафту на низькому рівні призведе до ще більш суттєвого, ніж прогнозується в базовому сценарії, зниження потенційних темпів зростання в 2015 році, однак в подальшому очікується прискорене відновлення цих темпів. Це буде зумовлено, з одного боку, більш низькою базою 2015 року, з іншого - більш активною структурною перебудовою економіки в стресових умовах", - пояснюють у Центробанку.

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Надалі, в міру адаптації економіки до нових зовнішньоекономічних умов, чому сприятиме новий режим курсоутворення, очікується підвищення темпів економічного зростання, відзначають в Банку Росії. На думку регулятора, цьому будуть сприяти процеси імпортозаміщення та підвищення конкурентоспроможності російського експорту.

"При цьому економічне зростання буде мати відновлювальний характер, в результаті чого ймовірне значне короткострокове перевищення темпами зростання ВВП тих значень, які потенційно досяжні в середньостроковому періоді. В результаті в 2017 році темпи зростання економіки можуть становити до 5,5-5,8%", - підсумовують у Банку Росії.