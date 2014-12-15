У Росії «чорний понеділок»: рубль впав на рекордні з дефолтного 1998 року 10%

Курс рубля до бівалютного кошика в "чорний понеділок" випробував найсильніше падіння з часів дефолтного 1998 року: панічні розпродажі вже погано корелюють з динамікою світових цін на нафту. Іноземні валюти зросли за день на рекордні за багато років шість рублів, перевищивши 64 рубля за долар і майже досягнувши 79 рублів за євро, повідомляє РИА Новости.

Курс долара розрахунками "завтра" до 20.23 мск підвищувався на 6,3 рубля - до 64,4 рубля, курс євро - на 6,6 рубля, до 78,9 рубля, випливає з даних Московської біржі.

Рубль зранку в понеділок продовжив втрачати позиції, навіть незважаючи на відносно позитивну динаміку нафтових цін. Зокрема, зранку чорне золото зростало в рамках корекції, випробовуючи на міцність рівень 63 долари за барель за маркою Brent. Проте до вечора цей ріст був розгублений і ціна повернулася в мінус - нижче 62 доларів.

На цьому тлі атаки на рубль зросли. Протягом дня (близько 16.00 мск) в районі позначки 61 рубль за долар на ринку відзначалося зростання активності торгів - їхній обсяг за 20 хвилин становив близько 1 мільярда доларів. При цьому курс долара відкочувався вниз більш ніж на 1 рубль, що дозволяє припустити вихід ЦБ з інтервенціями на підтримку рубля.

Однак пауза тривала лише до 17.30 мск, коли долар і євро знову пішли вгору, оновлюючи історичні висоти. До вечора вони вже додавали по 6 рублів, чого не відзначалося на ринку РФ вже близько 15 років.

Відповідали похмурому фону і оприлюднені ЦБ прогнози. Зокрема, регулятор очікує відтік капіталу з РФ в четвертому кварталі 2014 року на рівні 49 мільярдів доларів. Умови зовнішніх запозичень для емітентів РФ залишаться несприятливими щонайменше у найближчі один-два квартали в умовах санкцій, які збережуться до кінця 2017 року. Падіння ВВП РФ за збереження цін на нафту до 60 доларів за барель на середньострокову перспективу становитиме 4,5-4,7% у 2015 році та 0,9-1,1% в 2016 році, вважає ЦБ.