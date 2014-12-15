Російський рубль став найслабшою валютою у світі

Понеділок, 15 грудня, став «чорним» для російського рубля - за день російська валюта впала більш ніж на 8%.

За темпами девальвації рубль до 15 грудня поступався тільки гривні: з початку цього року російська валюта втратила в доларовому вираженні майже 40% своєї вартості, українська - 46%, повідомляє РБК.

Інші «слабкі» валюти - ганський сядь і аргентинський песо, що йдуть слідом, знецінилися всього на чверть.

Після обвалу понеділка сумарні втрати рубля з початку року становили майже 48%, що вивело його в лідери світового падіння.

Читайте такожЦентробанк Росії наступного року очікує падіння економіки на 5%

Курс долара розрахунками "завтра" до 20.23 мск підвищувався на 6,3 рубля - до 64,4 рубля, курс євро - на 6,6 рубля, до 78,9 рубля, випливає з даних Московської біржі.