Курс євро в російських банках досяг майже 86 рублів

Готівковий курс євро в Росії досяг майже 86 рублів.

Це випливає з інформації, що розміщена на РБК.

Водночас, готівковий курс долара вже перевищив 68 рублів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, російський рубль став найслабшою валютою у світі. Після обвалу понеділка сумарні втрати рубля з початку року склали майже 48%, що вивело його в лідери світового падіння