Курс євро в російських банках досяг майже 86 рублів
21:09, 15 грудня 2014Фінанси
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Курс долара вже сягнув за 68 рублів.
REUTERS
Готівковий курс євро в Росії досяг майже 86 рублів.
Це випливає з інформації, що розміщена на РБК.
Водночас, готівковий курс долара вже перевищив 68 рублів.
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Як раніше повідомляв УНІАН, російський рубль став найслабшою валютою у світі. Після обвалу понеділка сумарні втрати рубля з початку року склали майже 48%, що вивело його в лідери світового падіння
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