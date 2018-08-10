Обвал триває: рубль оновив дворічний мінімум до долара

Нове падіння стало несподіванкою для біржовиків, раніше аналітики прогнозували на п'ятницю початок відновлення позицій рубля після дводенного обвалу.

Курс російського рубля до долара США в п'ятницю, 10 серпня, продовжив своє падіння, подолавши психологічний бар'єр у 67 рублів за долар, це випливає з даних на сайті Московської біржі.

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Сьогодні російський рубль в черговий раз оновив дворічний мінімум до долара, впавши до рівня торгів серпня 2016 року на побоюваннях запровадження Штатами нових санкцій проти Росії та можливості подальшого посилення санкционной політики.

Це стало несподіванкою для біржовиків, оскільки раніше аналітики прогнозували на п'ятницю початок відновлення позицій рубля після дводенного обвалу. Даний прогноз ґрунтувався на припущенні, що перша реакція інвесторів на загрозу введення нових санкцій мала вщухнути і курс нацвалюти Росії повернеться до зростання.

Причинами різкого падіння російської валюти стали анонсовані 8 серпня плани США ввести нові санкції проти Росії через її замах на екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії.

Це викликало негайне падіння курсу рубля та обвалило російський фондовий ринок.

У свою чергу голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов прокоментував ситуацію, зазначивши, що причиною обвалу рубля стала не лише поточна волатильність на ринках через майбутні санкції США, але і нестабільна ситуація на ринках, що розвиваються.

Очікується, що перший пакет обмежувальних заходів по відношенню до Росії буде введено 22 серпня.

Зазначається, що перші обмеження будуть стосуватися заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення. Якщо Москва протягом трьох місяців не надасть гарантій незастосування хімзброї і не допустить до Росії міжнародних інспекторів, влада США може вжити додаткові санкції.