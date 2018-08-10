Гривня опустилася до 27,26 за долар

Поточні котирування на 3 копійки нижчі за рівень відкриття торгів.

У п'ятницю, 10 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,23/27,26 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 3 копійки нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,20/31,23 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,2290 грн/дол.

Як сообащал УНІАН, у четвер, 9 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,14/27,17 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,46/31,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.