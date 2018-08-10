Турецька ліра впала до долара до історичного мінімуму

Президент Туреччини відреагував на обвал нацвалюти словами: "Не забувайте, у них є долари, але з нами наш народ, наш бог".

Курс турецької ліри продовжив знижуватися відносно долара і після відкриття торгів у п'ятницю, 10 серпня, впав на 14%, до показника 6,47 ліри за американську валюту.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на дані торгів.

"На відкритті торгів турецька валюта торгувалася на рівні 5,5 ліри за долар, однак в 9:15 ліра обвалилася до свого історичного мінімуму в 6,46 ліри. Через півгодини вона відіграла до 5,9 і продовжує торгуватися на цьому рівні до цього часу. Для порівняння: ще в квітні за 1 долар давали 4 турецькі ліри", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коливання національної валюти відбуваються на тлі погіршення американо-турецьких відносин. 1 серпня Вашингтон ввів проти голови МВС і міністра юстиції республіки санкції. Приводом стала відмова Анкари звільнити заарештованого за підозрою в шпигунстві та у зв'язках з ісламським проповідником Фетуллахом Гюленом (Туреччина вважає його терористом) американського пастора Ендрю Брансона.

Напередодні турецька ліра також впала на 4%, до 5,42 ліри за долар. Президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на такий обвал національної валюти словами: "Не забувайте, у них є долари, але з нами наш народ, наш бог".