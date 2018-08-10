Atlantic Council: Українську гривню чекають серйозні проблеми без траншу МВФ

Експерти допускають, що без грошей фонду українську валюту чекає девальвація схожа на ту, від якої страждає турецька ліра.

Не виключено, що Україна може цілком спокійно пережити період виборів без отримання чергового траншу від МВФ. Але в такому разі українські політики підуть на великий ризик, який того не вартий.

Про це Atlantic Council сказав головний стратег з ринків, що розвиваються, компанії Bluebay Asset Management Company Тімоті Еш, коментуючи можливі наслідки для України, якщо вона не отримає чергову порцію фінансової підтримки від фонду.

Він звертає увагу на те, що баланс рахунків українського мінфіну зараз найнижчій з часів Майдану. Таким чином, з’явилася залежність від покращення готівкової бюджетної позиції і того, чи залишаться ринки відкритими. Доводиться мати справу з обслуговуванням боргу, яке без грошей МВФ і за умови втрати доступу до ринків впале на плечі валютних резервів. НБУ на даний момент накопичив 18 мільярдів доларів. І на перший погляд це чимало. Але сезонні коливання тепер діють проти гривні. Крім того, українці часто купують більше іноземної валюти перед виборами. Якщо резерви скоротяться, ситуація може зайти в замкнене коло.

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«Навіщо йти на такий ризик і не підвищувати ціну на газ для населення, якщо 6,5 мільйонів домогосподарств в Україні вже користуються субсидіями?» - наголошує Еш.

На думку професора Джорджтаунського університету і старшого наукового співробітника Atlantic Council Андерса Аслунда, вірогідність початку фінансової кризи в Україні висока. Він теж вказує на уразливості, пов’язані з запасами готівки у Міністерства фінансів, які майже вичерпані. Відомство розумно вчинило, продавши короткострокові внутрішні доларові бонди з дохідністю нижче 6%. Але цього може виявитися замало.

«Інший страх в тому, що гривня може обвалитися. Вона вже втратила 4% вартості за тиждень. В цей час турецька ліра обвалилася на 30% за чотири місяці. Побоювання в тому, що гривня може піти стопами турецької валюти», - вважає Аслунд.

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Головним занепокоєнням він називає можливість виснаження українських валютних запасів. Зараз вони становлять 17,7 мільярдів доларів. Цієї суми вистачить на 3,2 місяці імпорту. Прийнято вважати, що три місяці імпорту – це абсолютний мінімум для країни. А Україна наближається до періоду виплат за зовнішніми боргами. На думку Аслунда, український уряд може викрутитися, якщо виконає вимогу МВФ щодо підняття цін на газ для населення. Тоді Київ отримає 1,9 мільярдів від фонду впродовж місяця, а ще 3 мільярди надійдуть від інших джерел.

У свою чергу, вашингтонський аналітик і колишній головний економіст посольства США в Києві Оксана Бедратенко застерігає, що без грошей МВФ Україні буде складно зберегти макроекономічну стабільність. Вона вказує на те, що з червня Нацбанк був змушений витратити частину валютних запасів на підтримку гривні. Загрози для української валюти будуть зростати восени, коли Києву потрібно буде збільшити імпорт енергоносіїв і провести виплати за зовнішніми боргами.

МВФ потрібно діяти просто зараз, щоб зменшити тиск на українські валютні запаси. Якщо транш не надійде до осені, перегляд програми фонду може застрягнути в процесі формування бюджету України на 2019 рік. Таким чином, перерахунок чергової суми допомоги буде відсунутий на кінець року. Та з початком дебатів в Києві, МВФ доведеться розглянути можливі ризики від проекту бюджету, який може виявитися не простим, зважаючи на зростання популістських настроїв серед українських політиків перед виборами.