Український підприємець Василь Хмельницький планує створити аналог UNIT.City в Астані

Ідею співпраці України та Казахстану в царині створення інноваційних парків підтримав прем'єр-міністр Казахстану Бахитжан Сагінтаєв.

У Казахстані може з'явитися аналог київського інноваційного парку UNIT.City.

Про це інвестор Василь Хмельницький розповів в інтерв'ю The Astana Times. Українці готові поділитися своїм досвідом і напрацюваннями у створенні технологічного проекту: до будівництва UNIT.City в Києві команда проекту готувалася впродовж 10 років, вивчаючи світовий досвід.

«Наше завдання - побудувати хорошу екосистему, щоб талановиті люди захотіли залишитися в своїй країні; щоб вони отримували нові знання, залучали інвестиції й отримували наставництво. Найголовніше те, що, спілкуючись один з одним, вони можуть обмінюватися ідеями та способами робити щось, відкривати нові компанії і стартапи. Це, безумовно, повинно дати поштовх розвитку IT у Казахстані», - сказав Хмельницький.

Ідею співпраці України та Казахстану в царині створення інноваційних парків підтримав прем'єр-міністр Казахстану Бахитжан Сагінтаєв. Уряд готовий допомогти проекту ресурсами та спеціальними умовами, а також надати відповідні приміщення.

Проект UNIT.City у Києві включає IT і Big Data школи, у яких навчаються близько тисячі студентів, а також 3D-лабораторію. У парку розташовані близько 50 інноваційних компаній, які самі створюють продукти і розвивають їх. Середнє зростання таких компаній в Україні становить 30%, а в UNIT.City цей показник досягає 50%.

В Україні UNIT.City з’явився два роки тому. Під час підготовки було вивчено досвід таких країн, як Китай, Індія, Білорусь, Казахстан і США, щоби створити максимально сприятливу екосистему для економічного зростання.

Василь Хмельницький - засновник інвестиційної групи UFuture. Пріоритетні напрямки діяльності компанії - інновації, високотехнологічна промисловість, відновлювальна енергетика, фармацевтика та освіта. Підприємець інвестує в розвиток інноваційних парків UNIT.City і LvivTech.City, однієї з лідерів ринку альтернативної генерації України компанії UDP Renewables, індустріального парку «Біла Церква», аеропорту «Київ», фармацевтичної компанії «Біофарма». Василь Хмельницький є ініціатором Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), засновником IT-фабрики UNIT.Factory і Lean Institute Ukraine (LIU), Школи малого і середнього підприємництва (МСП). Очолює Наглядову раду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».