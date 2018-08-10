У Нацбанку розповіли, завдяки чому ціни в Україні уповільнили зростання

Інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% місяцем раніше.

Зниження інфляції в річному вимірі в липні до 8,9% було очікуваним і відповідає траєкторії прогнозу, опублікованому в інфляційному звіті.

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Як йдеться в коментарі Національного банку України, сповільнення споживчої інфляції насамперед зумовлено сповільненням зростання цін на продукти харчування завдяки значному розширенню їх пропозиції.

Крім того, як зазначив НБУ, менш істотно зросли ціни на окремі непродовольчі товари внаслідок зміцнення курсу гривні до валют країн - торговельних партнерів у попередні місяці, що, зокрема, було зумовлено жорсткою монетарною політикою Національного банку.

«Незважаючи на ослаблення тиску з боку цін на продукти харчування і окремі непродовольчі товари, фундаментальний інфляційний тиск залишається високим на тлі стійкого споживчого попиту», - наголосили в НБУ.

Водночас, як зазначив регулятор, поточні монетарні умови є досить жорсткими для забезпечення збереження динаміки споживчої інфляції відповідно до прогнозу Національного банку і її повернення в цільовий діапазон у IV кварталі 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - порівняно з липнем 2017 року - становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу в 9%.