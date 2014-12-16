Центробанк Росії підвищив ключову ставку з 10,5% до 17%

Про це повідомила прес-служба Центробанку.

"Дане рішення обумовлене необхідністю обмежити істотно збільшені останнім часом девальваційні та інфляційні ризики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 16 грудня кредити будуть надаватися за плаваючою процентною ставкою, замість нинішньої фіксованої.

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"З метою посилення дієвості процентної політики кредити, забезпечені неринковими активами або поручительствами, на термін від 2 до 549 днів з 16 грудня 2014 року будуть надаватися за плаваючою процентною ставкою, встановленою на рівні ключової ставки Банку Росії, збільшеної на 1,75 п. п.", - відзначають в ЦБ.

Напередодні за один день понеділка 15 грудня російський рубль втратив більше 8% вартості.