Україна за роки незалежності спрямувала на капіталізацію держбанків 250 мільярдів
Державні банки і банки з державною часткою займають більше 50% банківського ринку, і на їх капіталізацію за роки незалежності держава спрямувала близько 250 млрд грн.
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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, яке анонсувало регулярну публікацію звітності про основні показники діяльності держбанків, практичне впровадження ними затверджених стратегій та роботу з портфелями проблемних активів.
Відзначається, що дані пубмутьлікуватися у вигляді квартальних і піврічних звітів.
Також повідомляється, що формат нової звітності буде оприлюднено до 1 вересня, перший розширений звіт вийде 1 листопада.
Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».