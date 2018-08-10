Україна за роки незалежності спрямувала на капіталізацію держбанків 250 мільярдів

У міністерстві анонсували регулярну публікацію звітності про діяльність держбанків.

Державні банки і банки з державною часткою займають більше 50% банківського ринку, і на їх капіталізацію за роки незалежності держава спрямувала близько 250 млрд грн.

Читайте такожПарламент прийняв закон про незалежні наглядові ради в держбанках

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, яке анонсувало регулярну публікацію звітності про основні показники діяльності держбанків, практичне впровадження ними затверджених стратегій та роботу з портфелями проблемних активів.

Відзначається, що дані пубмутьлікуватися у вигляді квартальних і піврічних звітів.

Також повідомляється, що формат нової звітності буде оприлюднено до 1 вересня, перший розширений звіт вийде 1 листопада.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».