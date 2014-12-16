Банки Росії через обвал рубля вже закуповують п'ятизначні табло для обміну валют

Ряд банків Росії, які активно працюють на ринку роздрібного обміну валют, почали закуповувати нові 5-значні вуличні табло - містять три символи до коми і два після, пишуть "Известия".

Читайте такожКурс євро в російських банках досяг майже 86 рублівБанкам доведеться змінювати 4-значні табло, якщо курс долара чи євро досягне позначки в 100 рублів або перевищить її. Змінити швидко цифрові вивіски при такому песимістичному сценарії вийде далеко не у всіх, зокрема тому, що табло теж дорожчають. Тому з'явиться вузький бізнес, представники якого стануть на місці перепрограмувати таблички і пересувати кому вправо.

Читайте такожРосійський рубль став самою слабкою валютою в світіВ компаніях-виробниках підтверджують інтерес банків до зміни вивісок валют. Наприклад, у компанії «ЗРОСТАННЯ-електро» зазначили, що попит на нові 5-значні табло спостерігається уже останні два місяці, 6-7 замовлень на місяць. У компанії пояснили, що новими табло цікавляться як обмінники в центрі Москви, так і на околицях. Виробники не називають банки-покупців, посилаючись на комерційну таємницю.

Основною причиною обвалу рубля є падіння ціни нафти зі 100 до $60 за барель, причому у подальшого зниження нафтових цін є значний потенціал - не виключений рівень $40 за барель.

Читайте такожЦентробанк Росії підвищив ключову ставку з 10,5% до 17%Всі провідні банки відмовилися давати свої прогнози щодо курсу рубля навіть на найближчу перспективу.