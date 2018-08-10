В Україні дорожчає долар: курси валют

Офіційний курс НБУ на 13 серпня: 100 USD – 2724.5640 грн; 100 EUR – 3121.2605 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2724.5640 (10 серпня – 2711.1393)

100 EUR – 3121.2605 (10 серпня – 3143.0238)

У п'ятницю, 10 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,30/27,33 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 10 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,24/31,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.