Ціна на золото різко впала на тлі обвалу рубля

Вартість золота на торгах у Нью-Йорку опустилася майже на 2% - з 1210 доларів до 1190,6 долара за унцію (ціни спотового ринку), передає ПРАЙМ.

Контракти на поставку золота в лютому подешевшали на 1,2% до 1207,7 долара за унцію.

Причинами зниження стали очікування посилення грошово-кредитної політики США за підсумками засідання Федеральної резервної системи, що починається 16 грудня, і обвал рубля, вважають експерти.

Читайте такожБанки Росії через обвал рубля вже закуповують для обмінників п'ятизначні табло валютЗа їх оцінками, Росія може почати продаж золота з резервів, щоб зупинити падіння національної валюти.

У понеділок курс рубля до долара знизився майже на 10% до 64,4 рубля за долар. У ніч на вівторок Центробанк РФ підвищив ключову ставку з 10,5% до 17% річних через зростання девальваційних очікувань.