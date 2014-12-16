Єврокомісар: міжнародним донорам потрібна оцінка МВФ ситуації в Україні

Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан упевнений, що міжнародна донорська конференція для України відбудеться на початку наступного року.

Про це він сказав у понеділок, 15 грудня, в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася по завершенні першого засідання Ради асоціації.

За словами Хана, для проведення такого заходу «необхідно мати конкретну дорожню карту з конкретними результатами». Єврокомісар нагадав, що делегація Міжнародного валютного фонду проводить оцінку макроекономічної ситуації, яку також буде «закладено в загальну оцінку для всіх міжнародних донорів».

«Як швидко буде зроблено цю оцінку, і буде зрозуміло по дорожній карті й конкретних діях та ініціативах, які ми хотіли б бачити, ми визначимо дату - УНІАН). Але у мене немає сумніву, що ми зможемо організувати цю конференцію на початку року», - наголосив він.

Читайте такожМВФ: Україні потрібна додаткова допомога в $15 млрдЯк повідомляв УНІАН, 11 грудня в ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна хоче провести в 2015 році міжнародну донорську конференцію для затвердження плану відновлення країни та отримання додаткової фінансової допомоги в розмірі 15 млрд дол.

У липні Група високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні ухвалила рішення про проведення міжнародної донорської конференції, під час якої країни-донори, у першу чергу G7, а також міжнародні фінансові організації, допоможуть нашій країні підготувати програму економічного розвитку України і знайти кошти на її реалізацію. Конференція на підтримку України може відбутися наприкінці січня - початку лютого 2015 року.

Постійний представник України при Європейському Союзі, посол Костянтин Єлісєєв зазначив, що зараз ведеться активна підготовка заходу. Як очікується, окремим пунктом порядку денного конференції стануть питання відновлення Донбасу.