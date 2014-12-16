У Держдумі РФ вважають, що підвищення Центробанком ключової ставки - божевілля

Підвищення Центробанком РФ ключової ставки до 17% схоже на божевілля, може, воно і сповільнить падіння рубля в короткостроковій перспективі, але не залишить шансів для розвитку російської економіки, вважає перший заступник голови фракції "Справедлива Росія" в Держдумі, перший заступник голови комітету з економполітики Михайло Ємельянов, передає РІА "Новости".

Рада директорів Банку Росії з 16 грудня підвищила ключову ставку з 10,5 до 17% річних. Дане рішення обумовлене необхідністю обмежити істотно збільшені останнім часом девальваційні та інфляційні ризики, повідомив регулятор.

Читайте такожЦентробанк Росії підвищив ключову ставку з 10,5% до 17%"Підвищення ставки рефінансування до 17% схоже на божевілля. Чи зупинить це падіння рубля? Може бути, в короткостроковій перспективі і сповільнить, але ціною цього буде повне вбивство економіки. Це не дає жодних шансів на розвиток російської економіки, заздалегідь прогнозує стагнацію", - сказав Ємельянов.