Московська біржа вчора перестала приймати заявки на валюту через рекордний обвал рубля

Московська біржа перестала в ході вечірньої сесії понеділка приймати заявки на пари долар/рубль і євро/рубль через досягнення граничних параметрів ризик-менеджменту, повідомляє Reuters із посиланням на коментар біржі.

Пара долар/рубль зросла увечері до позначки 64,4459 - верхньої межі цінового коридору, встановленої біржею.

"У понеділок, 15 грудня, верхня межа його (цінового коридору) була встановлена на рівні 64,4459 рубля за долар, відповідно учасники ринку не можуть виставити заявки вище цієї ціни", - йдеться у відповіді біржі на запит Reuters, у якому вона посилається на Методику визначення ризик-параметрів валютного ринку і ринку дорогоцінних металів.

"Це один із ризик-параметрів. Після 19 години мск він не змінюється".

Пара євро/рубль також досягла ввечері верхньої межі цінового коридору, повідомила біржа.

Читайте такожБанки Росії через обвал рубля вже закуповують п'ятизначні табло для обміну валютЗгідно з повідомленням на сайті біржі, значення верхньої межі цінового коридору щодо пари долар/рубль було змінено о 18.49 мск.

Щодо пари євро/рубль воно було змінено о 18.28 мск і встановлено на рівні 78,8718.

Біржа уточнила, що у вівторок встановить нові параметри ризик-менеджменту для наступної торгової сесії.

Крім того, біржа повідомила про зміну ставок забезпечення на валютному ринку з 16 грудня 2015 року. Щодо долара і євро встановлено ставку 10 відсотків для всіх трьох рівнів, тоді як раніше для цих валют діяли ставки від 8 до 9 відсотків у залежності від рівня.