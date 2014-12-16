Російська валюта продовжує падати: долар досяг майже 65 рублів, євро - 81

11.16 мск. Долар майже досяг 65 рублів, євро досяг 81 рубля, рубль повністю розгубив зростання, що спостерігалося після підвищення ключової ставки, повідомляє ТАСС.

Об 11:13 вартість євро на біржі досягла 79.38 руб. Пізніше єдина європейська валюта трохи подешевшала - об 11:17 євро торгувався на рівні 79,02 руб.

Нагадаємо, Центральний банк Росії після рекордного обвалу рубля о першій годині ночі за московським часом різко підвищив ключову ставку c 10,5% до 17%.

Напередодні за один день понеділка 15 грудня російський рубль втратив більше 10% вартості і став найслабшою валютою в світі.

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Курс рубля до бівалютного кошика в "чорний понеділок" пережив найсильніше падіння з часів дефолтного 1998 року.

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Іноземні валюти зросли за день на рекордні за багато років шість рублів, перевищивши 64 рубля за долар і майже досягнувши 79 рублів за євро.