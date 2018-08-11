Туреччина готується перейти на розрахунки з Україною в нацвалюті

За словами президента Туреччини, якщо країни Європи захочуть позбавитися від "кайданів" долара, то Анкара готова перейти з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Україна, Китай, Іран і Росія.

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За словами президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якщо країни Європи захочуть позбавитися від «кайданів» долара, то Анкара готова перейти з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

Туреччина не сприймає світопорядок, при якому світу оголошена економічна війна, а на країни чинять тиск загрозою введення санкцій, зазначив він. «Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завдають удару нижче пояса, повинні пам'ятати, що у світі немає жодного політика і жодної країни, які досягли б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари», - наводить Anadolu слова турецького президента.

Як повідомляв УНІАН, провал переговорів про зняття введених санкцій США проти Туреччини і рішення президента США Дональда Трампа удвічі підвищити ставки захисних мит на імпорт турецьких сталі і алюмінію викликали рекордне ослаблення ліри: у четвер, 9 серпня, вона втратила понад 14% вартості.

Різке знецінення змусило владу країни оголосити перші заходи по боротьбі з кризою - президент Реджеп Тайїп Ердоган закликав громадян продавати золото та іноземну валюту, а уряд представив план посилення фіскальної і монетарної політики.