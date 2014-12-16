Другий день стрімкого піке рубля: долар майже 67 руб., євро - 83 руб.

Курс долара зріс на 2,55 рубля в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів і досяг позначки 66,99 рубля (на 12:00 мск). Курс євро збільшився до позначки 83 рубля, що вище рівня закриття вчорашніх торгів на 4,13 рубля, повідомляє Прайм.

Після підвищення ключової ставки Банком Росії до 17% долар і євро опустилися на відкритті сьогоднішніх торгів на 6 рублів, проте до теперішнього моменту зростання долара і євро від мінімумів сьогоднішніх торгів становить 9-10 рублів.

Зокрема, на початку сьогоднішніх торгів курс долара досягав позначки 58,15 рубля, а курс євро - 72,45 рубля. Крім того, долар зріс до рубля з початку року більш ніж у 2 рази. На початку 2014 року курс долара становив 32,8 рубля.

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Вартість бареля нафти Brent під час торгів на біржі ICE в Лондоні впала на 2,59% - до 59,63 долара, WTI - на 2,06% - до 54,78 долара.

При цьому вартість бареля Brent опустилася до мінімуму з липня 2009 року, а ціна за барель WTI впала до мінімуму з травня 2009 року.