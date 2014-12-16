Світовий банк і ЄБРР обіцяють Україні більше грошей, але тільки після реформ

Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готові збільшити фінансову та консультаційну підтримку України, але за умови виконання плану реформ і подолання корупції, заявили в ході міжнародного семінару з питань реформування системи фінансової звітності глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Чімяо Фан і голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

«Загальний портфель проектів групи Світового банку в Україні становить 6,2 млрд дол. Але ми можемо зробити більше, і ми будемо робити більше, підтримуючи Україну в це вкрай непростий час, - сказав Фан. - Але для нас також важливо побачити те, що влада здійснює реформи, ефективно бореться з корупцією, поліпшує інвестиційний клімат».

При цьому Фан не назвав обсягів додаткової допомоги, зазначивши, що умови отримання коштів, які висуваються Світовим банком, спрямовані насамперед на поліпшення ситуації в країні і на благо українців.

У свою чергу Аджунер нагадав, що загальний пакет проектів ЄБРР в Україні також значний і становить майже 6,5 млрд дол. «Тільки цього року ми вклали в Україну близько 1 млрд євро в рамках цілої низки кредитних програм. І ми сподіваємося продовжити в такому ж темпі за умови реформування країни. Більше того, ми готові змістити акценти - наприклад, у бік розвитку малого та середнього бізнесу, якщо побачимо рух назустріч нашим побажанням», - наголосив глава представництва ЄБРР.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк і ЄБРР поряд з Міжнародним валютним фондом є ключовими і основними кредиторами України. У квітні поточного року Україна затвердила і підписала програми співпраці зі Світовим банком та Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., з яких 4,5 млрд дол. Україна вже отримала. По лінії Світового банку Україна отримала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік в обсязі 3,5 млрд дол.

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У березні поточного року в ЄБРР наголошували, що готові надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. При цьому наголошувалося, що сума кредитування може бути більшою, якщо «дасть можливість економічна ситуація».