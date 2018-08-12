Ердоган закликав турків здавати валюту в банки для порятунку ліри

Турецький президент закликав співгромадян діставати з-під подушок долари та євро та нести їх до банків для обміну на ліри.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту - турецьку ліру.

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Про це повідомляє Новое время.

"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх у банки і конвертуйте в турецьку ліру. У такий спосіб ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють", - сказав Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року на тлі заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецьку сталь і алюміній. До цього турецька ліра знецінилася на третину на тлі побоювань, що контроль Ердогана над економікою розшириться.