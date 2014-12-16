В окупованому бойовиками Донецьку долар продають по 21 гривні, євро - по 26

В обмінних пунктах окупованого бойовиками Донецька за один долар просять 21 гривню, повідомляє ОстроВ.

Євро сьогодні у Донецьку продають уже по 26 гривень.

Різниця між купівлею і продажем долара в Донецьку становить 3 гривні, євро - 4 гривні.

Читайте такожДругий день стрімкого піке рубля: долар майже 67 руб., євро - 83 руб.Нагадаємо, в Києві банки сьогодні продають долари в середньому по 16,53 грн, євро - по 20,58.