В окупованому бойовиками Донецьку долар продають по 21 гривні, євро - по 26

12:43, 16 грудня 2014
Фінанси
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Різниця між купівлею і продажем долара в Донецьку становить 3 гривні, євро - 4 гривні.

Валюта в Донецке значительно дороже, чем в Киеве / Сергей Снукерманов

В обмінних пунктах окупованого бойовиками Донецька за один долар просять 21 гривню, повідомляє ОстроВ.

Євро сьогодні у Донецьку продають уже по 26 гривень.

Різниця між купівлею і продажем долара в Донецьку становить 3 гривні, євро - 4 гривні.

Читайте такожДругий день стрімкого піке рубля: долар майже 67 руб., євро - 83 руб.Нагадаємо, в Києві банки сьогодні продають долари в середньому по 16,53 грн, євро - по 20,58.

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