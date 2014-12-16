В окупованому бойовиками Донецьку долар продають по 21 гривні, євро - по 26
12:43, 16 грудня 2014Фінанси
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Різниця між купівлею і продажем долара в Донецьку становить 3 гривні, євро - 4 гривні.
Валюта в Донецьку дорожче, ніж у Києві / Фото Сергій Снукерманов / Facebook
В обмінних пунктах окупованого бойовиками Донецька за один долар просять 21 гривню, повідомляє ОстроВ.
Євро сьогодні у Донецьку продають уже по 26 гривень.
Різниця між купівлею і продажем долара в Донецьку становить 3 гривні, євро - 4 гривні.
Читайте такожДругий день стрімкого піке рубля: долар майже 67 руб., євро - 83 руб.Нагадаємо, в Києві банки сьогодні продають долари в середньому по 16,53 грн, євро - по 20,58.
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