На руках у населення знаходиться кілька десятків мільярдів доларів - експерт

Національний банк України провокує зростаючу доларизацію України, і на даний час «на руках» у населення знаходиться кілька десятків мільярдів готівкових доларів, написав керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман у своєму блозі.

На думку Наймана, Національний банк України з незрозумілих причин продовжує стрімкими темпами випліскувати в економіку готівкову гривню з темпами приросту 24% річних, що стабільно підігріває девальвацію гривні і підтримує втечу вкладників з банків. «НБУ зараз, свідомо чи ні, провокує зростаючу доларизацію України. Порівняйте – зараз в обігу знаходиться 282 млрд грн, або менш як 15 млрд дол. за поточним курсом чорного валютного ринку. При цьому, на руках у населення знаходиться кілька десятків мільярдів готівкових доларів. Зрозуміло, що в таких умовах процвітає тіньова економіка за рахунок постійного пригноблення білої економіки», - написав він.

Експерт нагадав, що практично весь рік продовжується втеча депозитів з банків, зокрема за січень-листопад фізособи вивели з українських банків 51 млрд грн і 8,7 млрд дол. При цьому, на думку Наймана, стан банківської системи погіршується незваженою жорсткою монетарною політикою НБУ. Одночасно, стрімко зростає прострочення проблемних кредитів. «Низка з них об'єктивно виникають у людей, що воюють зараз на АТО. Але більша частина проблемки – це результат Криму і «донецьких республік». Є також низка підприємців, які свідомо пішли на прострочення, сподіваючись на банкрутство банку-кредитора і подальше списання більшої частини кредиту. У боротьбі за повернення кредитів від таких «бізнесменів» банкам необхідна держпідтримка», - додав він.

На думку Наймана, на відміну від готівкового сегменту грошового ринку, на безготівковому Нацбанк проводить політику монетарного «голоду» для банків, оскільки у жовтні і листопаді монетарна база скорочувалася, а її річні темпи приросту становили лише 13,8%. «Широка грошова маса зростає ще меншим темпом – 10,4% річних. Оскільки інфляція перевищує 20% річних, це означає реальне зменшення обігового капіталу бізнесу, а також банки, що задихаються в кризі ліквідності», - пояснив він.

Експерт зазначив, що покладає надії на новий уряд, якому необхідно закласти до бюджету помірний дефіцит на рівні до 2% ВВП, що сприятиме зниженню непокритої емісії гривні. «Але хотілося б побачити не тільки підвищення тарифів і скорочення соціальних витрат, але й реальний удар по корупційних схемах, держзакупівлі і т.п.», - додав Найман.

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Як повідомляв УНІАН, грошова маса в Україні в січні-листопаді 2014 року зросла на 6,9% - до 971,8 млрд грн, монетарна база – також на 6,9%, до 328,4 млрд грн. Обсяг готівки поза банками за цей період зріс на 18,8% - до 282,4 млрд грн.

Загальний обсяг депозитів в українських банках у січні-листопаді 2014 року знизився на 14,1% у національній валюті - до 362,9 млрд грн, на 29,6% - в іноземній валюті, до 21,7 млрд дол.