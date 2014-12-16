Російський бізнес, щоб не розоритися, просить владу узаконити ціни в у.о.

Громадська бізнес-організація «Опора Росії» направить звернення до Мінекономрозвитку з проханням узаконити використання умовних одиниць в магазинних цінниках, а також при виконанні держконтрактів. Про це «Известиям» повідомив віце-президент організації Олександр Жарков.

Читайте такожБанки Росії через обвал рубля вже закуповують п'ятизначні табло для обміну валютЗа його словами, у разі відмови підприємці будуть змушені «або міняти цінники за кілька разів на день, або завищувати їх заздалегідь», інакше вони розоряться. При цьому велика частина товарів на російських прилавках закуповується підприємцями в євро.

"Відповідно, без підвищення цін ми будемо терпіти колосальні збитки. Може, варто повернутися до практики використання у.о. десятирічної давнини? Це не найгірша практика, а без неї ми втратимо лінійку іноземних товарів", - говорить Жарков.

Він додав, що продавати продукти за умовні одиниці потреби поки що немає, а от стосовно непродовольчих товарів така необхідність назріла. В першу чергу, за словами Жаркова, мова йде про побутову техніку, одяг і медичне обладнання.

"Удар припав і по компаніям, що виконують держконтракти, якщо вони вимагають закупівель у валюті, - а це досить велика кількість контрактів. Авансу немає, не виконати контракт ми не можемо. І багато терплять дуже серйозні збитки", - говорить Жарков, додаючи, що поки складно визначити, чому буде еквівалентна умовна одиниця.

Помічник міністра економічного розвитку Олена Лашкіна зазначила, що у відомство пропозиції підприємців ще не надійшли.

Професор Міжнародного інституту розвитку Олексій Скопін вважає введення цінників в умовних одиницях доцільним.

"Виходячи з бізнес-логіки, таке рішення напрошується. Але важливо буде поділити товари на дві групи - імпортні та вітчизняні та дозволити у.о., відповідно, тільки для перших. Для російських виробників введення нерублевых цін абсолютно необгрунтоване, можуть початися спекуляції", - говорить Скопін.

Читайте такожРосійський фондовий ринок обвалився слідом за падінням курсу рубля Він також підтвердив слова бізнесменів про те, що без введення умовних одиниць «при таких коливаннях валюти вони можуть просто розоритися».

Голова товариства захисту прав споживачів «Громадський контроль» Михайло Аншаков, навпаки, ініціативу підприємців не підтримав. При цьому, на його думку, бізнесмени підуть на використання умовних одиниць навіть у разі негативної відповіді з боку Мінекономрозвитку.