Російська валюта продовжує падати у прірву: євро перевищив 100 рублів, долар - вище 80

15.50 мск Євро опустився до 90 рублів після зростання вище 100 рублів, долар відступив від максимуму на 7,5 рубля до 72,6 рубля на торгах Московської біржі.

15.16 мск Євро перевищив 100 рублів, долар - вище 80 рублів на торгах Московської біржі

15.15 мск Євро досяг 99,99 рубля, долар - 80 рублів на торгах Московської біржі

15.10 мск Індекс РТС впав нижче 600 пунктів вперше з березня 2009 року.

15.02 мск Євро досяг 94,5 рубля, долар - 76 рублів на торгах Московської біржі.

14.57 мск Депозитарні розписки Cбербанку в Лондоні впали більш ніж на 20%, Газпрому - на 13%.

14.55 мск Банк Росії встановив на 17 грудня офіційний курс долара на рівні 61,1512 рубля, що на 2,8051 рубля вище попереднього показника. Офіційний курс євро підвищений на 3,4874 рубля до 76,1516 рубля.

При цьому вартість бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 3,1122 рубля до 67,9014 рубля.

14:30 мск Курс долара до рубля зріс на 9,65 рубля в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів і досяг позначки 74,09 рубля (на 14:30 мск). Курс євро збільшився до позначки 92 рубля, що вище за рівень закриття вчорашніх торгів на 13,13 рубля, повідомляє ТАСС.

З початку року долар і євро зросли до рубля більш ніж у 2 рази. На початку 2014 року курс долара становив 32,8 рубля, курс євро 45,3 рубля.

Ряд банків Росії, які активно працюють на ринку роздрібного обміну валют, почали закуповувати нові 5-значні вуличні табло - які містять три символи до коми і два після.

Банкам доведеться змінювати 4-значні табло, якщо курс долара/євро досягне позначки в 100 рублів або перевищить її.

Нагадаємо, Центральний банк Росії після рекордного обвалу рубля о першій годині ночі за московським часом різко підвищив ключову ставку c 10,5% до 17%.

Напередодні за один день понеділка 15 грудня російський рубль втратив більше 10% вартості і став найслабщою валютою в світі.

Курс рубля до бівалютного кошика в "чорний понеділок" випробував найсильніше падіння з часів дефолтного 1998 року.

Іноземні валюти зросли за день на рекордні за багато років шість рублів, перевищивши 64 рубля за долар і майже досягнувши 79 рублів за євро.