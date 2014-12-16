Українські банки можуть обмежити прийом великих купюр через термінали

Національний банк України рекомендував банкам тимчасово обмежити прийом через банкомати і платіжні термінали банкнот номіналом 100, 200 і 500 гривень.

Про це йдеться в листі регулятора №11-219/74519.

У документі зазначається, що через складну соціально-економічну ситуації в Донецькій і Луганській областях, існує ризик потрапляння в обіг банкнот крупного номіналу через банкомати з функцією прийому готівки, пошкоджених банками спеціальною фарбою або іншим способом через неможливість їх вивезення з територій, не підконтрольних українській владі.

Згідно з листом, банки повинні забезпечити оперативну налагодження платіжних пристроїв для прийому лише придатних до обігу банкнот, виключивши можливість прийому пошкоджених фарбою банкнот.

Читайте такожВ Нацбанку спростовують інформацію про фальшиві гривні з "ДНР" та "ЛНР"Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав свої територіальні управління і банки в разі неможливості вивезення готівки й інших цінностей забезпечувати пошкодження такої готівки для непридатності її використання.

З 7 серпня Нацбанк зобов'язав банки України припинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, НБУ відключив усі свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховища.